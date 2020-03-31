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الثلاثاء 31 آذار 2020 ساعة 15:40

صينية تتعافى من كورونا بدون أدوية وخلال أسبوعين

صينية تتعافى من كورونا بدون أدوية وخلال أسبوعين
وتمت دراسة حالة امرأة صينية تبلغ من العمر 47 عاما، وصلت إلى أستراليا قادمة من مدينة ووهان البؤرة الأولى لتفشي الفيروس.

وبحسب ما نشر في دورية Nature Medicine، كانت السيدة تعاني من أعراض المرض المتمثلة في ضعف عام وضيق في التنفس وسعال جاف وحمى.

ولم يتم وصف أي مضادات حيوية أو أدوية مضادة للفيروسات لعلاج الحالة. فقط إجراء وحيد اتخذه الأطباء، تمثل في إمدادها بالسوائل عن طريق الوريد للحفاظ على توازن الماء في الجسم.

وشفيت المريضة بالكامل عقب أسبوعين، كما أظهرت نتائج فحوصات دمها زيادة في خلايا الجهاز المناعي.
رقم : 853801
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