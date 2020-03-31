الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 31 آذار 2020 ساعة 17:18

منظمات حقوقية تطالب بتبييض السجون الخليفية مع انتشار كورونا

منظمات حقوقية تطالب بتبييض السجون الخليفية مع انتشار كورونا
رغم ازدياد مخاطر فيروس كورونا في العالم، حيث بات يهدد البشرية الجمعاء، ومع إسراع الدول والحكومات لحماية مواطنيها أينما كانوا، ما زال النظام الخليفي مصرًا على عدم اللحاق بالركب.

ولعل أكبر فضائحه التي ستلحقه إلى مزابل التاريخ حيث سيكون في نهاية أمره جريمتين ينفذهما بدم بارد، واحدة بحق المواطنين العالقين في الخارج بعدم إرجاعهم، والأخطر منها عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين، في وقت بيضت غالبية الدول سجونها ولو مؤقتًا بسبب هذا الوباء.

وأمام تعنت النظام غير المبرر لا إنسانيًا ولا أخلاقيًا ولا عرفًا تتصاعد حدة المطالبات والدعوات إلى اتخاذ خطوة الإفراج عن نحو 4000 معتقل هم على قاب قوسين أو أدنى من خطر قد يكون وخيمًا فيما لو انتشر بينهم فيروس كورونا.

وفي هذا السياق زخرت حسابات عوائل المعتقلين بمطالبات حثيثة للإفراج عن أبنائهم الذين اعتقلوا في الأساس على خلفية سياسية وبتهم كيدية، إلى جانب بيانات صادرة من المعتقلين أنفسهم نقلوا عبرها مخاوفهم من الوباء وخاصة مع احتمال كبير لانتشاره في ظل هشاشة الإجراءات الوقائية في السجون.

كما طالب حقوقيون ومنظمات حقوقية بحرانية وعربية النظام الخليفي بالاستجابة للمطالبات الدولية والمحلية بالإفراج عن جميع المعتقلين لتجنب جائحة فيروس «كورونا».

يذكر أن ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير قد شدد في بيان التعبئة الوطنية على تبييض السجون من كافة المعتقلين، وفي مقدمتهم رموز المعارضة، مؤكدًا أن هذا حقٌ أصيل لهم، وذلك «من دون أي توظيف سياسي» لدرء مخاطر انتشار هذا الوباء بين المعتقلين.
رقم : 853824
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الحرس الثوري: سنرد ردا مدمرا على أي خطأ يرتكبه الأعداء
الحرس الثوري: سنرد ردا مدمرا على أي خطأ يرتكبه الأعداء
الرئيس الايراني يشيد بتعاون المواطنين لاحتواء
الرئيس الايراني يشيد بتعاون المواطنين لاحتواء 'كورونا'
31 آذار 2020
"ابن سلمان" وكرسي العرش
"ابن سلمان" وكرسي العرش
31 آذار 2020
هل ينجو اقتصاد الإمارات من معركة كورونا؟
هل ينجو اقتصاد الإمارات من معركة كورونا؟
31 آذار 2020
التصعيد العسكري باليمن.. آخر رفسات
التصعيد العسكري باليمن.. آخر رفسات 'التحالف' المذبوح
31 آذار 2020
ايران تزيح الستار عن أجهزة تشخيص فيروس كورونا
ايران تزيح الستار عن أجهزة تشخيص فيروس كورونا
30 آذار 2020
خفايا انتهاكات السعودية في "المهرة" اليمنية
خفايا انتهاكات السعودية في "المهرة" اليمنية
30 آذار 2020
تخصيص اعتمادات مالية لمواجهة السيول والآفات في ايران
تخصيص اعتمادات مالية لمواجهة السيول والآفات في ايران
30 آذار 2020
كورونا تعيد رسم خارطة العلاقات السياسية مع دمشق
كورونا تعيد رسم خارطة العلاقات السياسية مع دمشق
30 آذار 2020
روحاني: يتعين علينا الاستفادة من مختلف تجارب العالم
روحاني: يتعين علينا الاستفادة من مختلف تجارب العالم
28 آذار 2020
هجوم قاعدة عين الأسد كان بداية الانتقام من الأميركيين
هجوم قاعدة عين الأسد كان بداية الانتقام من الأميركيين
28 آذار 2020
ما أهداف أميركا من استمرار الحظر على ايران؟
ما أهداف أميركا من استمرار الحظر على ايران؟
28 آذار 2020
كيف تقيم الجماعات الإرهابية بإدلب اتفاق السلام بين موسكو وأنقرة؟
كيف تقيم الجماعات الإرهابية بإدلب اتفاق السلام بين موسكو وأنقرة؟
28 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قطر... إعلان أول حالة وفاة بفيروس كورونا
نتائج إيجابية لاختبار أول لقاح إيراني الصنع ضد کورونا
لبنان.. 412 حالة اصابة مثبتة بفيروس كورونا
الاحتلال يعلن ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 3460
هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق الطعام؟