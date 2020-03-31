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الثلاثاء 31 آذار 2020 ساعة 19:09

الخارجية الألمانية تعلن تسلیم ايران معدات طبية عبر آلية انستكس

الخارجية الألمانية تعلن تسلیم ايران معدات طبية عبر آلية انستكس
وقالت الوزارة في بيان "تؤكد فرنسا وألمانيا وبريطانيا أن آلية انستكس أجرت بنجاح أول معاملة لها، ما سمح بتصدير معدات طبية من أوروبا إلى إيران. هذه المعدات هي الآن في إيران".

وأوضحت الوزارة أن "انستكس ستعمل على معاملات أخرى" مع إيران و"تواصل تطوير هذه الآلية"، من دون إعطاء تفاصيل أخرى.

في طهران، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في 14 آذار/مارس أن بلاده تلقّت معدات طبية أو مساعدة أخرى من دول مثل ألمانيا وأذربيجان والصين والإمارات وفرنسا وبريطانيا واليابان وقطر وروسيا وتركيا.

وأنشأ الأوروبيون في كانون الثاني/يناير 2019 آلية "انستكس" للالتفاف على الحظر الأميركي المفروض على إيران من خلال تجنّب استخدام الدولار.

ويُفترض أن تعمل انسكتس على شكل غرفة مقاصة تسمح لإيران بمواصلة بيع نفطها واستيراد في المقابل منتجات أخرى. ولم تُجر اي معاملة وفق هذه الآلية قبل اليوم.
رقم : 853857
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