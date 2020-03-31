الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في حمص

يذكر انه في بداية شهر اذار مارس أفادت "سبوتنيك" بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت، الأربعاء 4 مارس، لأهداف معادية في سماء مدينة حمص وسط سوريا.وقالت إن أصوات انفجارات عنيفة سُمعت في أرجاء مدينة حمص ومحيطها ناجمة عن إطلاق مجموعة من صواريخ الدفاع الجوي باتجاه أهداف معادية فوق سماء المدينة.وأكدت أن سكان المدينة شاهدوا بالعين المجردة صواريخ الدفاع الجوي وهي تدمر عددا من الأهداف المعادية فوق حمص، لافتا إلى أن المعاينة البصرية لتصدي الدفاعات السورية تشير إلى أن العدوان تم من فوق المناطق اللبنانية الشمالية المحاذية لريف محافظة حمص الغربي.