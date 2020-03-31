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الثلاثاء 31 آذار 2020 ساعة 21:01
سقوط 4 قذائف هاون على قرية شمال شرقي ديالى
وقال المصدر إن "اربع قذائف هاون سقطت على قرية الاصلاح باطراف ناحية جلولاء شمال شرقي محافظة ديالى".
وأضاف المصدر أن "الاضرار احتراق سيارة مدنية لاحد المواطنين دون اضرار بشرية".
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
853876
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