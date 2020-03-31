ليبيا..مجلس الدولة يشكل لجنة لمواجهة فيروس كورونا

وأوضح المجلس في قراره الصادر اليوم الثلاثاء، أن اللجنة ستكون على تواصل دائم مع اللجنة العليا لمواجهة الفيروس المشكلة من المجلس الرئاسي، ومع الجهات ذات العلاقة.



ووفقا للقرار، فسيترأس اللجنة محمد حميدة صمود، وتضم في عضويتها كلا من: ماجدة الفلاح، وفتحي العربي، وهناء جبريل العرفي، ومضان الزرقاني، وعمر خالد العبيدي، وإدريس أبو فايد، ومراد نجم الدين مختار.



ونص قرار المجلس الأعلى للدولة كذلك على أن تختص لجنته بتقديم تقرير يومي إلكترونيا لمكتب رئيس المجلس خالد المشري، على أن يوضح التقرير نشاط اللجنة والعراقيل التي تواجه اللجان المختصة بمكافحة فيروس كورونا، فضلا عن تقديم المقترحات والتوصيات.