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الأربعاء 1 نيسان 2020 ساعة 08:37

حزب الله يعرض استعداداته لمواجهة كورونا في الضاحية + صور

حزب الله يعرض استعداداته لمواجهة كورونا في الضاحية + صور
مسؤول منطقة بيروت في حزب الله حسين فضل الله أعلن في مؤتمر صحافي عُقد في المركز الاجتماعي الصحي لبلدية برج البراجنة في الرويس عن جهوزية 3 مراكز لاستقبال مرضى "كورونا"، وقال "افتتحنا حسابًا في القرض الحسن لاستقبال مساهمات التكافل الاجتماعي".
حزب الله يعرض استعداداته لمواجهة كورونا في الضاحية + صور
وشدّد فضل الله على أن "شعارنا الدائم في مقاومتنا المجتمعية هو "الخدمة بأشفار العيون".
حزب الله يعرض استعداداته لمواجهة كورونا في الضاحية + صور
وجرى خلال الجولة اطلاعٌ على استعدادات أحد مراكز التشخيص الاولي لاستقبال الحالات المشتبه بها، وهو المركز الصحي الذي تديره الهيئة الصحية الاسلامية بالتعاون مع بلدية برج البراجنة.
حزب الله يعرض استعداداته لمواجهة كورونا في الضاحية + صور
وضمن برنامج الجولة، معاينة ورشة تدريبية لفريق المركز، ومناورة تعقيم للدفاع المدني، ومعاينة الاستعدادات لدى فرق الدفاع المدني، معاينة أحد مراكز لجان الازمات والتكفل، إضافة الى شرح مختصر عن خلايا الازمات التي شكلت في منطقة بيروت وعددها 64 خلية، ومعاينة ورشة تدريبية لإحدى لجان الازمات المنتشرة في الاحياء.
حزب الله يعرض استعداداته لمواجهة كورونا في الضاحية + صور
وزار الإعلاميون أيضًا مستشفى السان جورج حيث تمّ الاطلاع على الاستعدادات لاستقبال المرضى.
حزب الله يعرض استعداداته لمواجهة كورونا في الضاحية + صور

حزب الله يعرض استعداداته لمواجهة كورونا في الضاحية + صور

حزب الله يعرض استعداداته لمواجهة كورونا في الضاحية + صور


حزب الله يعرض استعداداته لمواجهة كورونا في الضاحية + صور
رقم : 853958
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