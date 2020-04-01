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الأربعاء 1 نيسان 2020 ساعة 08:41

محافظة إيرانية لم تسجل أية وفيات بـ'كورونا' يوم أمس

محافظة إيرانية لم تسجل أية وفيات بـ
وأشار هادي حق شناس للصحافيين مساء الثلاثاء إلى آخر اوضاع مكافحة كورونا في محافظة كلستان: وقال: لحسن الحظ كانت الليلة الماضية الليلة الوحيدة منذ أربعين يوما لم يسجل فيها أية حالة وفاة في كلستان.

ووصف وضع مكافحة كورونا في محافظة كلستان بأنه في تحسن وقال: في الأيام الأربعين الماضية رأينا أن مستشفى "صياد شيرازي" كان يعاني من نقص في الأسرة وحتى في أروقة هذا المستشفى كان مليئا بالمرضى، ولكننا نجد اليوم أن ربع المراكز الطبية بالمحافظة خالية من المرضى.

وأشار محافظ كلستان إلى أن: عدد المرضى في مركز المحافظة تراجع إلى الثلث، فيما بذل الكادر العلاجي في محافظة كلستان كل ما بوسعهم رغم جميع النواقص الموجودة، حيث كانت محافظة كلستان في الأيام الأولى من تفشي كورونا تعاني من شحة في توفير الكمامات وغيرها من المسلتزمات الطبية، ولكن الوضع اليوم ليس كذلك.

وعن خطة العزل الاجتماعي في محافظة كلستان قال حق شناس: إن المواطنين بذلوا تعاونا جيدا خلال الأيام الماضية وإن خطة العزل الاجتماعي كانت خطة جيدة ولاقت استحسان المواطنين بالمحافظة.

وأوضح أن ثمانين بالمئة من المرضى الراقدين في المراكز العلاجية والبالغ عددهم خمسة آلاف مريض قد غادروا المراكز العلاجية في محافظة كلستان.
رقم : 853963
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