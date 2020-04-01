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الأربعاء 1 نيسان 2020 ساعة 08:45
خلال الـ24 ساعة الماضية

24384 حالى إصابة جديدة بالكورونا في أميركا

24384 حالى إصابة جديدة بالكورونا في أميركا
وتجاوز يوم أمس عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا بالولايات المتحدة إجمالي عدد الوفيات المسجلة في الصين وفقا لحصيلة أعدتها رويترز، وليصبح بذلك ثالث أعلى معدل في العالم بعد إيطاليا وإسبانيا.

وحث مسؤولو الصحة الأميركيين على الالتزام بأوامر البقاء في بيوتهم والإجراءات الأخرى لاحتواء انتشار الفيروس.

وكان حاكم نيويورك آندرو كومو، قال الثلاثاء، إن "المعركة" الحقيقية بمواجهة فيروس كورونا المتفشي في الولاية، لم تبدأ بعد.

وقال كومو إن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في نيويورك زاد أكثر من 9 آلاف شخص عن اليوم السابق، ليصبح 75795، مع ارتفاع الوفيات بنسبة 27 في المئة إلى 1550.

وقال كومو في إفادة صحفية "الفيروس أقوى وأكثر خطورة مما توقعنا.. ما زلنا نصعد الجبل، المعركة الرئيسية على قمة الجبل".

وكان البنتاغون قد أكد تسجيل 1259 حالة إصابة بفيروس كورونا بين موظفي الوزارة، بالإضافة إلى 4 وفيات.

ويشمل عدد المصابين 673 عسكريا و247 مدنيا و212 من ذوي الموظفين و72 متعاقدا.

وكان البنتاغون قد أعلن الاثنين عن أول حالة وفاة بين العسكريين الأميركيين بسبب فيروس كورونا، موضحا أن المتوفى عنصر في الحرس الوطني الأميركي.

وأصبحت وفاة العسكري المذكور هي ثالث حالة وفاة بين كوادر الوزارة وكانت حصيلة الإصابات بالفيروس التي نشرت الاثنين 1087 حالة.
رقم : 853965
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