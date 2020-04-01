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الأربعاء 1 نيسان 2020 ساعة 09:15

هكذا ردت قطر على اتهامها بدعم حركة انصار الله

هكذا ردت قطر على اتهامها بدعم حركة انصار الله
واعلنت قطر غي بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، يوم امس الثلاثاء، الاتهامات التي وجهها لها "معمر الإرياني" بدعم حركة "أنصار الله" في اليمن، مؤكدة أن هذه "الاتهامات باطلة"، وقال البيان إن الدوحة "لا تكن للشعب اليمني الشقيق إلا كل خير".

وأضاف البيان أن "قطر لن تألو جهدًا في دعم أية مساع إقليمية أو دولية لرفع هذه الغمة عن اليمن".

وجاء البيان القطري ردًا على اتهامات وجهها وزير الإعلام في حكومة الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي "معمر الإرياني"، للدوحة، بدعم حركة انصار الله سياسيا وإعلاميا.

وتابع البيان: "القاصي والداني يعرفون من هم أطراف الصراع في اليمن، وهي الأطراف المستمرة في إذكاء المأساة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق".

وزاد البيان القطري: "كان أحرى بالوزير اليمني أن يوجه طاقاته الإعلامية لدعوة القوى الإقليمية الداخلة في هذه الحرب، لإعلاء مصلحة الشعب اليمني، وإيقاف هذا الصراع الذي بات عبثيا، من خلال الانخراط بجدية في مسار سياسي، ضمن أطر الشرعية الدولية والقرارات ذات الصلة".
رقم : 853977
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