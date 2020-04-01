ارتفاع في أعداد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا في ألمانيا

وقالت السلطات الألمانية في بيان أصدرته: "تم تسجيل 149 وفاة و5453 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 الساعة الماضية".



وصادقت الحكومة الألمانية، الاثنين، على حزمة مساعدات بقيمة 750 مليار يورو، لمساعدة الشركات والأشخاص المتضررين من تفشي فيروس كورونا المستجد.



وتفرض ألمانيا قيودا صارمة لاحتواء تفشي الوباء، فأغلقت المدارس والمتاجر والمطاعم والمنشآت الرياضية أبوابها، كما أوقفت شركات عديدة إنتاجها للمساعدة في إبطاء تفشي المرض.



وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض "كوفيد 19" الناجم عن فيروس كورونا، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.