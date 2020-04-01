وسط أزمة كورونا..اعتقالات في صفوف إعلاميين بالسعودية

يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من حملة اعتقالات مماثلة استهدفت أمراء بارزين بالسعودية.



وقال حساب "معتقلي الرأي" عبر "تويتر"، المعني بحقوق المعتقلين في السعودية، إن سلطات المملكة استغلت انشغال العالم بأزمة تفشي فيروس "كورونا"، ونفذت حملة اعتقالات خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وأوضح الحساب أن الناشط الإعلامي المعروف "منصور الرقيبة" كان من المعتقلين تعسفيا ضمن حملة الاعتقالات الجديدة؛ على خلفية تعبيره عن الرأي في سنابات وتغريدات قديمة.



ولفت "معتقلي الرأي" إلى نشر حساب محسوب على الديوان الملكي السعودي قبل أسبوعين تغريدة ألمح فيها الى اعتقالات جديدة في السعودية ستكون على أساس تغريدات وسنابات قديمة، وهو بالفعل ما تم في حملة الاعتقالات الأخيرة.



وأدان الحساب بشدة ما اعتبره استغلال لأزمة كورونا من قبل السلطات السعودية وشن حملة اعتقالات جديدة، مطالبا بـ"وقف هذه المهزلة الحقوقية، والإفراج الفوري عن جميع من تم اعتقالهم وعن بقية معتقلي الرأي".



ويتزامن ذلك مع أوردته وسائل إعلام سعودية، الإثنين، عن إعفاء وكيل إمارة منطقة جازان جنوب غربي المملكة، "عبد الله المديميغ"، من منصبه على خلفية تغريدات قديمة له، اعُتبرت "مسيئة" للمملكة.



وتداول مغردون سعوديون في موقع "تويتر"، خلال اليومين الماضيين، صورا لتغريدات قالوا إن "المديميغ" غرد بها في العام 2012، معتبرين أنها مسيئة للبلاد وتستوجب المحاسبة.