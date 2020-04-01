روحاني يعلن إنخفاض انتشار كورونا بجميع محافظات إيران

وفي جلسة لمجلس الوزراء ،عقدت اليوم الاربعاء ، تطرق روحاني إلى يوم الطبيعة الذي يصادف اليوم، وقال: إن أبناء الشعب الإيراني يخرجون من منازلهم في مثل هذا اليوم للتمتع بجمال الطبيعة وأجواء الربيع ويحتفلون بانتهاء عطلة عيد النوروز لكنهم هذا العام اختاروا البقاء في منازلهم حفاظا على سلامتهم وصحتهم.



وأشار روحاني إلى أن إيران ومنذ انتشار الفيروس اتخذت الإجراءات اللازمة بالاستفادة من تجارب جميع الدول الأخرى ولكن دون التطبيق التفصيلي لهذه التجارب، موضحا أن: المركز الوطني لمكافحة فيروس كورونا اتخذ الخطوات التي تتلاءم مع طبيعة مجتمعنا وتم تطبيق التباعد الاجتماعي على مرحلتين، وكانت استجابة المواطنين جيدة، كما تم تعطيل المدارس والجامعات وتقليص الكوادر العاملة في مختلف المؤسسات إلى أقصى مايمكن.



وتابع الرئيس الايراني قائلا: إن الإجراء الآخر المهم الذي اتخذناه منذ البداية هو الاستفادة من إمكانات القوات المسلحة التي دخلت بقوة إلى الميدان ووضعت 4000 سرير من مستشفياتها لاستقبال مرضى كورونا ولحسن الحظ أن هذه الأسرة بقيت خالية حتى الآن وهذا ما لم يحدث في العديد من الدول.