الجزائر تعلن استيراد 100 مليون كمامة

وأضاف الوزير أن عملية الاستيراد ستبدأ خلال الأيام القليلة القادمة.



وأشار باحمد، إلى أن الجزائر ستستلم 10 ملايين كمامة في 5 أبريل القادم، وفقا لمصادر أخبار جزائرية.



وقال الوزير باحمد، أن المخزون الحالي للكمامات بالجزائر يقدر بـ7 ملايين كمامة واقية، وأضاف أنه سيتم استيراد 11 مليون كمامة واقية يوم 12 أبريل.



وتأتي خطة الجزائر ضمن جهودها لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.



وكانت السلطات الجزائرية، قد أعلنت الأسبوع الماضي، فرض حظر تجول في العاصمة و"حجر كلي" في ولاية البليدة، وذلك في إطار جهود مكافحة انتشار وباء كورونا.