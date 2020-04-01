كيان الاحتلال: ارتفاع نسب الإصابة بكورونا الى14%

وأوضحت، أن من بين المرضى 94 وصفت حالتهم بالخطيرة، منهم 76 مريضا تم ايصالهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.



ونشرت الصحة "الإسرائيلية" مقارنة بين أرقام الإصابات، التي تصاعدت بشكل كبير، مشيرة إلى أنه حتى 16 آذار الماضي سجل 298 إصابة بفيروس كورونا، وفي 20 من ذات الشهر بلغ العدد 795، وفي 25 الشهر قفزت الإصابات الى 2,36، وأمس بلغت 5,358 مريضا بكورونا.



وذكرت مصادر عبرية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيلقي عند الساعة 8:30 من مساء اليوم الأربعاء كلمة هامة تتعلق بتطورات تفشي فيروس كورونا.



وحذر مسؤولو وزارة الصحة التابعة للاحتلال من النقص فى أجهزة التنفس بعد تقديراتهم بأن ما يصل إلى 5000 شخص سوف يحتاجون إلى مساعدة في الجهاز التنفسي نتيجة المرض.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، كشفت النقاب عن أن نتنياهو لم يقم باختيار الشخصية التي ستقوم بإدارة الكيان الاسرائيلي أثناء تواجده في العزل المنزلي مدة 14 يوماً.



وأوضحت مصادر عبرية أنه طبقا للمعمول به فإن نتنياهو يقوم بتسمية شخص أثناء سفره خارج الاراضي المحتلة أو إجراء فحوصات طبية أو اثناء عمليات جراحية، مثلما تم أثناء إجراء جراحة في البروستاتا.