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الأربعاء 1 نيسان 2020 ساعة 12:04

العدوان يواصل تصعيده العسكري في الحديدة ومناطق أخرى

العدوان يواصل تصعيده العسكري في الحديدة ومناطق أخرى
وأوضح مصدر أمني أن خروقات قوى العدوان بلغت 108 خروقات من بينها خمسة اعتداءات على رقابة كيلو 16، واستحداث تحصينات قتالية جديدة في منطقة كيلو 16 وتحليق طائرة حربية في أجواء مدينة الفازة وست طائرات تجسسية في أجواء شارعي صنعاء والخمسين ومنطقتي المنظر وكيلو١٦ ومدينتي الشعب والفازة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت 33 خرقاً بقصف مدفعي وصاروخي لعدد ٨٥ قذيفة وصاروخ و 60 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وذكر المصدر أن قوى العدوان استهدفت منطقة الجبلية بمديرية التحيتا بصاروخ كاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية، وقصفت بسبع قذائف هاون قرية الشجن في أطراف مدينة الدريهمي المحاصرة.

وأفاد المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة، وشن الطيران غارتين على وادي جارة في جيزان.

ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن تسع غارات على منطقة المزرق ومناطق متفرقة بمديرية حرض في محافظة حجة، وثلاث غارات على منطقتي اليتمة والمهاشمة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

كما شن طيران العدوان غارة على منطقة حباب بمديرية صرواح في محافظة مأرب.

وأدان المصدر استمرار العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي والمتورطين في الخيانة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة واستهداف القرى المكتظة بالسكان بمختلف المحافظات في تعمد واضح لارتكاب الجرائم وسفك الدماء.
رقم : 854006
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