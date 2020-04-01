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الأربعاء 1 نيسان 2020 ساعة 12:11

أمريكا تشدد عقوباتها على سوريا

أمريكا تشدد عقوباتها على سوريا
يأتي إعلان بيرن رغم اجتياح فيروس “كورونا” للعالم، الأمر الذي يتطلب تعاوناً دولياً لمواجهته، ولكن أميركا ودولاً أوروبية أخرى ترفض إلغاء إجراءاتها القسرية الأحادية الجانب غير القانونية التي تفرضها ضد العديد من الدول ومنها سورية، وتستخدمها كسلاح في حربها الآثمة على سورية ودول أخرى، الأمر الذي يحول دون حصول السوريين وغيرهم من الشعوب على الاحتياجات الأساسية للوقاية من فيروس”كورونا”.

وأوضح بيرن، أن قانون “قيصر” سيكون موضع التنفيذ بعد شهرين من الآن، وسيستهدف الدولة السورية وكل من يتعاون معها.

وأشار الى أن القانون ينطبق على الجهات التي تتواصل أو تدعم الدولة السورية حتى بشكل فردي أو ارتجالي، وذلك في إشارة على ما يبدو إلى الاتصال الذي أجراه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس السوري بشار الأسد مؤخراً.

وجاء خلال لقاء عقده بيرن مع ما تسمى “هيئة التفاوض” المعارضة يوم أمس عبر دائرة تلفزيونية، وذلك على هامش الاجتماع الدوري للهيئة.
رقم : 854008
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