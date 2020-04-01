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الأربعاء 1 نيسان 2020 ساعة 13:20

7 وفيات و36 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

7 وفيات و36 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين
ومع إعلان الصين ،اليوم الأربعاء، عن رصد 36 حالة إصابة جديدة، فإن هذا يشكل تراجعا في عدد الإصابات اليومية الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا، انخفاضا من 48 سجلت يوم أمس الثلاثاء.

وأوضحت اللجنة أن جميع الحالات الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج باستثناء حالة واحدة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات الوافدة إلى 806 حالات.

وجاء في بيان اللجنة: "تلقت لجنة الصحة الوطنية معلومات من 31 محافظة حول 81 ألف و554 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 466 شخصا في حالة خطيرة، و76 ألف و238 شخصا خرجوا من المستشفيات، فيما توفي 3312 شخصا”.

وأشار البيان إلى أنه حتى الآن، تم الكشف عن 806 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد قادمة من الخارج، في الصين، ولا يزال 691 شخصا منهم يعانون من المرض، و20 في حالة خطيرة، و 115 شخصا تعافوا، ولم تحدث أي وفيات بين أولئك الذين دخلوا البلاد.

وسجلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء، إصابة واحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم إخراج 173 شخصا من المستشفيات (جميعهم في ووهان)، وسجلت 6 حالات وفاة (5 في ووهان).
رقم : 854012
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