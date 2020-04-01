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الأربعاء 1 نيسان 2020 ساعة 14:00

حاملة طائرات أمريكية تتعرض لهجوم وإصابة 4000 من المارينز

حاملة طائرات أمريكية تتعرض لهجوم وإصابة 4000 من المارينز
وحاول وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر التنصل من مسؤولية نقل 4000 مصاب بالكورونا الى البر الامريكي، عبر التاكيد على ان الوقت غير مناسب لإخلاء حاملة الطائرات التي ضربتها كورونا.

اللافت ان من بين المبررات التي سطرها أسبر لرده السلبي على نداء الاستغاثة الذي اطلقه قائد حاملة الطائرات ثيودور روزفلت، كان قوله "انه لم يقرأ بالتفصيل رسالة قائد الحاملة"!!، وهي الرسالة التي نشرتها وكالة أنباء عالمية بالتفصيل في وقت سابق.

أسبر اكتفى برده على نداء الاستغاثة بالقول انه يقوم بنقل الإمدادات والمساعدات الطبية إلى الحاملة، التي توجد في جزيرة غوام في المحيط الهادىء، وان هدفه لا يزال يتمثل في احتواء الفيروس في الحاملة.

يبدو ان قرار وزارة الدفاع الامريكية برفض الاستجابة لنداء قائد حاملة الطائرات، بنقل 4000 بحار من مجموعة 5000 بحار على متنها، الى البر وعزلهم، بسب اصابتهم بفيروس كورونا، كشف وبشكل واضح وفاضح، الوضع المزري الذي تعيشه امريكا اخلاقيا وانسانيا وصحيا وحتى عسكريا.
رقم : 854019
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