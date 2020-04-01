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الأربعاء 1 نيسان 2020 ساعة 14:02

أربع دول تنسحب عسكرياً من العراق

أربع دول تنسحب عسكرياً من العراق
وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء الطيار تحسين الخفاجي ان “قوات فرنسا وبلجيكا واميركا والمانيا ضمن التحالف الدولي انسحبت من اربع مواقع عسكرية اميركية في العراق”.

وأضاف الخفاجي، أن “القواعد العراقية التي انحسبت منها القوات الاجنبية هي القائم في الانبار وكيوان في كركوك القيارة والقصور الرئاسية في نينوى”.

وتابع الخفاجي ان “تسليم القوات الاجنبية للقواعد العسكرية الاجنبية الى وزارة الدفاع العراقية مستمر”، مشيرا إلى أن “الايام المقبلة ستشهد الاعلان عن اخلاء مواقع جديدة وفق جدول ظمني معد مسبقا”.

وقبل اسبوعين، كان وزير الدفاع البريطاني بن والاس، قد اعلن أنّ بلاده سحبت قسم من قواتها العاملة ضمن بعثة تدريب في العراق على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أنّ القوات المعنية يتم سحبها بسبب تراجع وتيرة التدريبات في الأشهر الأخيرة، وبسبب "تعليق" برنامج التحالف الدولي لستين يوما "كإجراء وقائي" إثر تفشي الوباء.

يأتي ذلك بعد أيام من إعادة التحالف الدولي تمركز مئات من قواته المتواجدة في القواعد العسكرية العراقية بما في ذلك إلى خارج البلاد.
رقم : 854020
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