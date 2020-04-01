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الأربعاء 1 نيسان 2020 ساعة 14:40

لبنان.. تكافل اجتماعي في زمن كورونا

لبنان.. تكافل اجتماعي في زمن كورونا
وافقت الحكومة على تقديم مساعدة بـ 400 ألف ليرة للعائلات الأكثر حاجة ويقصد بهم الأكثر فقراً والمياومون والذين توقفوا عن أعمالهم وتوزع عبر الجيش اللبناني ابتداء من آخر الأسبوع.

لكن هذه المساعدات ستكون محاطة بإشكاليات كثيرة، ولا سيما أن العائلات التي بحاجة إلى مساعدة بعد انتشار وباء كورونا وإعلان التعبئة العامة، ازداد عددها بصورة كبيرة، وبات أكبر بأضعاف من الأعداد المسجلة في لوائح وزارة الشؤون الاجتماعية.

والمفارقة أن الحكومة لم تُقرّ أي زيادة للاعتماد الخاص بالمساعدات، إذ لا يزال الرقم المرصود هو 75 مليار ليرة.

وبحسب المعلومات، فإن هذه المساعدات هي الدفعة الأولى ولا علاقة لها بالقوائم التي تُعدّها البلديات، بل حصراً بالقوائم الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية، والتي أضيف إليها المياومون وسائقو سيارات الأجرة والحافلات والمتطوعون في الدفاع المدني، والمزارعون وذوو الاحتياجات الخاصة والعجزة.

ولتخفيف تداعيات فيروس كورونا، يستمر توزيع المساعدات المالية والحصص الغذائية في عدد من المناطق اللبنانية، على العائلات الفقيرة والمحتاجة، من قبل مؤسسات وجمعيات أهلية، تكريسا لتفعيل قيم التكافل الاجتماعي والتضامن الإنساني، في ظل التعبئة العامة للحد من انتشار فيروس "كورونا " والأوضاع الاقتصادية الضيقة التي يمر بها لبنان، وقد تنوعت المساعدات بحسب الحاجات الأساسية للفئات الأكثر حاجة ما بين حصص غذائية ومساعدات مالية ورعاية شاملة لمسنين وذوي احتياجات خاصة.

ويقوم مندوبون من حزب الله بجولاتٍ على منازلٍ في معظم المناطق اللبنانية بغية إحصاءِ العائلاتِ التي تحتاج إلى مساعداتٍ عينيّةٍ نظرًا لعدم قدرتها على تأمين مستلزماتها الأساسية بسبب الحجر المنزلي وعدم قدرة أرباب العائلات على العمل. ويقع ذلك في إطار "برنامج التكافل" الخاص بالحزب والذي ينظمه بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة.
رقم : 854025
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