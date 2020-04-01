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الأربعاء 1 نيسان 2020 ساعة 14:55

الصحة المغربية: أصغر مصاب بكورونا رضيع في شهره الثاني

الصحة المغربية: أصغر مصاب بكورونا رضيع في شهره الثاني
من جهة أخرى، ذكر مدير الأوبئة بوزارة الصحة محمد اليوبي، أن المصاب بالفيروس التاجي الأكبر عمرا، هو مسن ناهز 96 عاما.

وتتوزع حالات المصابين بمرض "كوفيد 19" في المغرب وعددها 602 حسب الجنس، بما نسبته 55 في المائة للرجال، و45 في المائة للنساء.

وأشار المسؤول بوزارة الصحة إلى أن متوسط أعمار المصابين هو 54 سنة، لافتا إلى أن 85 في المائة منهم حالتهم الصحية بسيطة وحميدة، و15 في المائة حالتهم بين متقدمة وحرجة.

وأفاد المصدر ذاته بأن متوسط أعمار المتوفين وعددهم 36 شخصا، 62 عاما.

وتعود 33 في المائة من حالات الوفاة إلى أشخاص أصيبوا بالعدوى من حالات وافدة من الخارج، و66 في المائة من حالات محلية.

إلى ذلك، بلغ عدد المتعافين من الفيروس التاجي في المغرب 24 حالة، وذلك بعد أن سجلت وزارة الصحة تعافي 9 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية.
رقم : 854027
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