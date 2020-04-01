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الأربعاء 1 نيسان 2020 ساعة 15:32

الرئيس الجزائري يوقع مرسوما رئاسيا للعفو عن 5037 سجينا

الرئيس الجزائري يوقع مرسوما رئاسيا للعفو عن 5037 سجينا
وحسب بيان رئاسة الجمهورية، يخص القرار، المحكوم عليهم نهائيا، الذين تساوي عقوبتهم أو ما تبقى منها 12 و18 شهرا أو أقل.

وجاء في البيان “وقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء، على مرسوم رئاسي يقضي بالعفو لفائدة 5037 محبوسا".

كما نص المرسوم الرئاسي على تخفيض جزئي للعقوبة بــ18 شهرا إذا كان ما تبقى من العقوبة يزيد عن 18 شهرا ويساوي 20 سنة على الأقل.

وأشار البيان إلى أن مدة التخفيض الجزئي أو الكلي للعقوبة ترفع إلى 24 شهرا لفائدة المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي أو يزيد سنهم عن 60 سنة عن تاريخ إمضاء المرسوم.

وأوضح البيان أن إجراءات العفو لا تشمل الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية.

كما يستثنى من الإستفادة منها الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا إرتكاب جرائم الإرهاب والخيانة والتجسس والتقتيل والمتاجرة بالمخدرات والهروب وقتل الأصول والتسميم ، وجنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والإغتصاب، وجرائم التبديد العمدي واختلاس الأموال العامة، وعموما كل جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتبييض الأموال وتزوير النقود والتهريب، والمخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.
رقم : 854036
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