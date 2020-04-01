حماس تعلق على قصف الأراضي السورية

وقال الناطق بإسم الحركة حازم قاسم بأن: الكيان الصهيوني يؤكد مرة أخرى أنه العدو الحقيقي للأمة، لذا سيبقى مطلوباً توحيد مقدرات وجهود الأمة من أجل التصدي لعدوانه وأطماعه التوسعية.



يذكر بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت ،مساء أمس الثلاثاء، لأهداف معادية في سماء مدينة حمص وسط سوريا وتمكنت من اسقاط عدد من الصواريخ.



وافاد مصدر صحفي في سوريا ان الدفاعات الجوية تتصدت لعدوان شنته طائرات إسرائيلية من فوق بيروت وتم إسقاط عدد من الصواريخ قبل الوصول لاهدافها.



واضاف المصدر ان المضادات الجوية اسقطت أهداف معادية شرق قرية النقيرة بالقرب من طريق دمشق بريف حمص الجنوبي الغربي ،فيما شهد تحليق كثيف للطيران السوري في سماء حمص.