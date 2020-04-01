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الأربعاء 1 نيسان 2020 ساعة 15:48

طهران ترد على ادعاءات وجود مستشارين إيرانيين في اليمن

طهران ترد على ادعاءات وجود مستشارين إيرانيين في اليمن
وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي: "ان السعودية اعتقدت انها قادرة على الإنتصار في اليمن خلال عدة اسابيع، واليوم وبعد 5 سنوات مازالت تخطئ في حساباتها في حين انها لم تستطع ان تحصد من هذا العدوان سوى دمار اليمن وقتل شعبه".

واعتبر موسوي ادعاءات العدوان السعودي التي تحدثت عن وجود مستشارين ايرانيين في اليمن باطلة وغير صحيحة.

واضاف: نوصي دول العدوان السعودي ان تبتعد ان التوهم ونسج القصص الخيالية وتستوعب ان الحقيقة الحاضرة في فشلهم هي مقاومة الشعب اليمني ضد الإعتداءات.

وتابع موسوي: "لتعلم السعودية انها لن تستطيع من خلال اللعب بالكلمات واتهام الآخرين ان تتجاوز الهزائم السياسية والعسكرية التي تتلقاها".

وطالب المتحدث باسم الخارجية الايرانية دول العدوان على اليمن إلى الإنصياع إلى اقتراح الامم المتحدة بوقف اطلاق النار من اجل مواجهة فيروس كورونا، كما طالبهم بالإتزام باتفاق ستوكهولم وايقاف حربهم الشعواء ضد اليمن.
رقم : 854042
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