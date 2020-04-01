ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين إلى 134

وأفاد ملحم خلال الإيجاز اليومي أن الإصابات لعمال يعملون في "مصنع للدجاج في منطقة (عطاروت) الصناعية قرب القدس المحتلة".



وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت ،مساء الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، في قطاع غزة.



وقالت وزارة الصحة، في بيان صحفي: "أظهرت النتائج المخبرية التي أجراها المختبر المركزي بوزارة الصحة مساء الثلاثاء تسجيل إصابتين بفيروس كورونا من بين المحجورين في قطاع غزة ليرتفع عدد الحالات المسجلة إلى 12 حالة حتى الآن، وجميعها مستقرة".



وسجلت السلطة الفلسطينية أولى الإصابات بالفيروس في 5 آذار الجاري، بمدينة بيت لحم (جنوبي الضفة الغربية المحتلة)، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم بعد عودتهم إلى بلدهم.