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الأربعاء 1 نيسان 2020 ساعة 15:56
وزارة الصحة اللبنانية: 479 عدد الإصابات المثبتة بكورونا
وأكدت الوزارة ان عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ ٤٩٠ فحصا.
ولم يتم تسجيل أي وفاة جديدة بالفيروس، ويستقر عدد الوفيات حتى تاريخه على اثنتي عشرة.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
854046
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