وزارة الصحة اللبنانية: 479 عدد الإصابات المثبتة بكورونا

وأكدت الوزارة ان عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ ٤٩٠ فحصا.



ولم يتم تسجيل أي وفاة جديدة بالفيروس، ويستقر عدد الوفيات حتى تاريخه على اثنتي عشرة.