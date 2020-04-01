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الأربعاء 1 نيسان 2020 ساعة 17:11

الصحة السورية تكشف تفاصيل عزل بلدة بريف دمشق

الصحة السورية تكشف تفاصيل عزل بلدة بريف دمشق
وقال وزير الصحة انه طلب من السلطات المعنية تطبيق العزل لبلدة منين بريف دمشق لوجود حالة وفاة لامرأة من البلدة بفيروس كورونا (وهي واحدة من الحالات العشر المسجلة في سوريا) ونظراً لعدم التزام عائلتها بالعزل وقيامهم بالبيع في محل تجاري للناس.

وذكر رئيس بلدية بلدة منين بريف دمشق "عبد الغني قاسم" انه تم اليوم في بلدة منين دفن المتوفاة بفيروس كورونا، بإشراف طاقم من 3 أشخاص من وزارة الصحة باللباس الواقي الكامل.

واضاف ان المتوفاة هي إحدى الوفيتين اللتين أعلنت عنهما وزارة الصحة في وقت سابق. مشيرا الى انه تم تطبيق الحجر الصحي على أقارب وجميع مخالطي المصابة ضمن منازلهم لمدة 15 يوماً، في حين تم العمل على تخفيض حركة الأهالي ضمن البلدة، بإشراف والتعاون مع فريق من وزارة الصحة.

واوضح ان بحال ظهور أي أعراض على أحد أهالي البلدة يتم إجراء مسحة له مباشرةً.
ولفت الى انه يسمح للأهالي التنقل ضمن البلدة فقط للحصول على حاجاتهم الغذائية من السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً. كما يسمح لأصحاب المحال الغذائية والخضار بالخروج لتأمين المواد والعودة إلى البلدة.
رقم : 854066
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