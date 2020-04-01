إصابة أسير محرر من سجون الاحتلال بفيروس ‘‘كورونا‘‘

وأوضحت الهيئة أن الأسير صرصور وهو من بيتونيا، اعتقل بتاريخ 18/3/2020 وأفرج عنه مساء أمس، علما أنه قضى كل فترة اعتقاله في قسم ١٤ في "عوفر" ومركز تحقيق "بنيامين".



وحملت الهيئة حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الطبية اللاأخلاقية واللاإنسانية، والمتمثلة بعدم حماية الأسرى الفلسطينيين من خطر انتشار هذا الفيروس، وعدم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.



وأضافت الهيئة "قام طاقم محامينا بإبلاغ ما تسمى بالنيابة ومحكمة الاحتلال العسكرية في عوفر بنتائج فحوصات الأسير صرصور، والجهود مستمرة لمعرفة أماكن اختلاطه بالأسرى داخل المعتقل."



يُشار إلى أنه تم نشر اسم الأسير بعد موافقته على ذلك، ولديه موقف يشكر بضرورة إيصال الخبر لكل إخوانه الأسرى الذين خالطهم خلال فترة الاعتقال.