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الأربعاء 1 نيسان 2020 ساعة 18:08

الرياض تستغل أزمة كورونا وتشن حملة اعتقالات جديدة

الرياض تستغل أزمة كورونا وتشن حملة اعتقالات جديدة
وأشار إلى أن الحملة طالت "عدداً كبيراً من الناشطين في المجال الإعلامي وآخرين"، موضحاً أنه "سيتم نشر التفاصيل لاحقاً فور التأكد منها".

وأدان الحساب استغلال السعودية لأزمة كورونا، مطالباً بإيقاف ما أسماها بـ"المهزلة الحقوقية"، و"الإفراج الفوري عن جميع من تم اعتقالهم وعن بقية معتقلي الرأي".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد كشفت، خلال هذا الشهر، عن حملة اعتقالات واسعة شنتها السلطات في السعودية، واستهدفت عدداً من الأمراء والضباط في وزارتي الدفاع والداخلية في البلاد.
الرياض تستغل أزمة كورونا وتشن حملة اعتقالات جديدة
كما تحدثت تقارير صحفية عديدة عن حملة اعتقالات مطلع مارس 2020، أمر بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضد عدد من كبار الأمراء، أبرزهم عمه الأمير أحمد بن عبد العزيز أصغر أشقاء الملك سلمان، والأمير محمد بن نايف، وكلاهما كان مرشحاً لتولي الحكم.
الرياض تستغل أزمة كورونا وتشن حملة اعتقالات جديدة
وكانت السلطات السعودية احتجزت عشرات الأمراء وكبار المسؤولين والوزراء الحاليين والسابقين والمسؤولين ورجال الأعمال بفندق ريتز كارلتون بالرياض، في نوفمبر عام 2017.
رقم : 854073
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