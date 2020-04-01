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الأربعاء 1 نيسان 2020 ساعة 20:18

أول تعقيب من ‘‘حماس‘‘ على إصابة أسير فلسطيني بكورونا

أول تعقيب من ‘‘حماس‘‘ على إصابة أسير فلسطيني بكورونا
وأضاف خلال تصريحٍ له "على كل الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية التحرك العاجل لضمان سلامة أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال بعد زيادة تفشي فيروس كورونا لدى السجانين الصهاينة، خاصة في ظل استهتار مصلحة السجون الصهيونية بإجراءات السلامة للأسرى."

إصابة أسير بكورونا

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قبل قليل، أن نتائج فحوصات الأسير المحرر نور الدين صرصور فيما يتعلق بفيروس "كورونا" إيجابية أي أنه مصاب، علما أنه أفرج عنه أمس الثلاثاء من معتقل "عوفر" الإسرائيلي.

وأوضحت الهيئة أن الأسير صرصور وهو من بيتونيا، اعتقل بتاريخ 18/3/2020 وأفرج عنه مساء أمس، علما أنه قضى كل فترة اعتقاله في قسم ١٤ في "عوفر" ومركز تحقيق "بنيامين".

وحملت الهيئة حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الطبية اللاأخلاقية واللاإنسانية، والمتمثلة بعدم حماية الأسرى الفلسطينيين من خطر انتشار هذا الفيروس، وعدم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضافت الهيئة "قام طاقم محامينا بإبلاغ ما تسمى بالنيابة ومحكمة الاحتلال العسكرية في عوفر بنتائج فحوصات الأسير صرصور، والجهود مستمرة لمعرفة أماكن اختلاطه بالأسرى داخل المعتقل."

يُشار إلى أنه تم نشر اسم الأسير بعد موافقته على ذلك، ولديه موقف يشكر بضرورة إيصال الخبر لكل إخوانه الأسرى الذين خالطهم خلال فترة الاعتقال.
رقم : 854097
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