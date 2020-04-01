المقاومة العراقية تتوعد بالرد على اي هجوم امريكي

وجاء في نص البيان :



بسم الله الرحمن الرحيم



الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ . (173) آل عمران



تشن الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الأيام حرباً نفسية إعلامية معروفة و واضحة لدينا ولدى كل مراقب لحروبها السابقة مع اي طرف.. فأمريكا لا تلجأ إلى السلاح إلا بعد أن تستنزف طاقة عدوها بحرب نفسية و إعلامية... من خلال بث الشائعات و الأقاويل عن طريق عملائها و ذيولها في العراق.



وما نسمع به اليوم من اشاعات عن ضرب مقرات الحشد الشعبي او استهداف فصائل المقاومة الإسلامية في العراق ما هو إلا صفحة من صفحات حربها النفسية التي تخوضها الان .



اننا في المقاومة الإسلامية في العراق إذ نؤكد جهوزيتنا العالية لصد اي اعتداء أو هجوم أمريكي أو من اي دولة كانت.. فأننا نبين لأبناء شعبنا العراقي الأبي أن الشائعات والإعلام ما هو إلا حرب نفسية لاستهلاك طاقة وقدرات المقاومة فلا داعٍ لتصديقها ولا حتى للاستماع إليها. وإن جاءت الحرب فأهلا بها ونحن اهلها ..



وليس داعش ومن دعمها عنا ببعيد ..

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون..



الأمانة العامة لحركة المقاومة الإسلامية في العراق أنصار الله

أنصار الله الأوفياء