الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 1 نيسان 2020 ساعة 20:33

المقاومة العراقية تتوعد بالرد على اي هجوم امريكي

المقاومة العراقية تتوعد بالرد على اي هجوم امريكي
وجاء في نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ . (173) آل عمران

تشن الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الأيام حرباً نفسية إعلامية معروفة و واضحة لدينا ولدى كل مراقب لحروبها السابقة مع اي طرف.. فأمريكا لا تلجأ إلى السلاح إلا بعد أن تستنزف طاقة عدوها بحرب نفسية و إعلامية... من خلال بث الشائعات و الأقاويل عن طريق عملائها و ذيولها في العراق.

وما نسمع به اليوم من اشاعات عن ضرب مقرات الحشد الشعبي او استهداف فصائل المقاومة الإسلامية في العراق ما هو إلا صفحة من صفحات حربها النفسية التي تخوضها الان .

اننا في المقاومة الإسلامية في العراق إذ نؤكد جهوزيتنا العالية لصد اي اعتداء أو هجوم أمريكي أو من اي دولة كانت.. فأننا نبين لأبناء شعبنا العراقي الأبي أن الشائعات والإعلام ما هو إلا حرب نفسية لاستهلاك طاقة وقدرات المقاومة فلا داعٍ لتصديقها ولا حتى للاستماع إليها. وإن جاءت الحرب فأهلا بها ونحن اهلها ..

وليس داعش ومن دعمها عنا ببعيد ..
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون..

الأمانة العامة لحركة المقاومة الإسلامية في العراق أنصار الله
أنصار الله الأوفياء
رقم : 854100
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني يعلن إنخفاض انتشار كورونا بجميع محافظات ايران
روحاني يعلن إنخفاض انتشار كورونا بجميع محافظات ايران
أمريكا تستبدل الخليج العربي بجزر اليمن!
أمريكا تستبدل الخليج العربي بجزر اليمن!
1 نيسان 2020
فضيحة الغرب في اختطاف مهندس إيراني
فضيحة الغرب في اختطاف مهندس إيراني
1 نيسان 2020
جولة جديدة من ضربات أنصار الله الصاروخية على السعودية
جولة جديدة من ضربات أنصار الله الصاروخية على السعودية
1 نيسان 2020
65 مليون إيراني خضعوا للفحص المبدئي للإصابة بكورونا
65 مليون إيراني خضعوا للفحص المبدئي للإصابة بكورونا
1 نيسان 2020
الحرس الثوري: سنرد ردا مدمرا على أي خطأ يرتكبه الأعداء
الحرس الثوري: سنرد ردا مدمرا على أي خطأ يرتكبه الأعداء
31 آذار 2020
الرئيس الايراني يشيد بتعاون المواطنين لاحتواء
الرئيس الايراني يشيد بتعاون المواطنين لاحتواء 'كورونا'
31 آذار 2020
"ابن سلمان" وكرسي العرش
"ابن سلمان" وكرسي العرش
31 آذار 2020
هل ينجو اقتصاد الإمارات من معركة كورونا؟
هل ينجو اقتصاد الإمارات من معركة كورونا؟
31 آذار 2020
التصعيد العسكري باليمن.. آخر رفسات
التصعيد العسكري باليمن.. آخر رفسات 'التحالف' المذبوح
31 آذار 2020
ايران تزيح الستار عن أجهزة تشخيص فيروس كورونا
ايران تزيح الستار عن أجهزة تشخيص فيروس كورونا
30 آذار 2020
خفايا انتهاكات السعودية في "المهرة" اليمنية
خفايا انتهاكات السعودية في "المهرة" اليمنية
30 آذار 2020
تخصيص اعتمادات مالية لمواجهة السيول والآفات في ايران
تخصيص اعتمادات مالية لمواجهة السيول والآفات في ايران
30 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قطر... إعلان أول حالة وفاة بفيروس كورونا
نتائج إيجابية لاختبار أول لقاح إيراني الصنع ضد کورونا
لبنان.. 412 حالة اصابة مثبتة بفيروس كورونا
الاحتلال يعلن ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 3460
هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق الطعام؟