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الأربعاء 1 نيسان 2020 ساعة 21:46

ماكرون يهاتف الرئيس العراقي.. ماذا دار بينهما؟

ماكرون يهاتف الرئيس العراقي.. ماذا دار بينهما؟
وذكر بيان للرئاسة العراقية، ان "رئيس الجمهورية تلقى، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

وأضاف أنه "تم التأكيد خلال المكالمة، على أهمية التعاون والتنسيق والتكاتف بين البلدين الصديقين والدول كافة لمكافحة وباء كورونا المستجد، والحدّ من انتشاره بما يحقق سلامة الشعوب، وضرورة تجاوز تحدياته على الجوانب الصحية والإنسانية والاقتصادية".

وأوضح البيان، أنه "جرى خلال الاتصال، التأكيد على دعم المجتمع الدولي لجهود العراق في تحقيق الاستقرار وحماية سيادته وأمنه، فضلاً عن بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وبما يحقق السلم والأمن الدوليين".

وجدد الرئيس الفرنسي بحسب البيان، "دعم بلاده للشعب العراقي في المجالات كافة، متمنياً أن يتخطى العراقيون هذه الظروف وهم ينعمون بالأمن والسلام"، مشدداً على "أهمية تكثيف سبل التعاون المشترك للتصدي لفيروس كورونا وإنقاذ البشرية جمعاء من مخاطره".
رقم : 854112
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