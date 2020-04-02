'ادلب' في صلب محادثات بوتين - اردوغان

وذكر الكرملين في بيان له يوم امس الأربعاء، أنه جرى خلال المكالمة التي صدرت عن الجانب التركي، “تبادل الآراء حول مسائل التسوية السورية، بما في ذلك تنفيذ الاتفاقات الروسية التركية لخامس من مارس 2020 حول إحلال الاستقرار في منطقة إدلب”.



وأضاف الكرملين أن الرئيسين تطرقا أيضا إلى الوضع في ليبيا وجدول الأعمال الثنائي مع التركيز على التعاون التجاري والاقتصادي.



يشار أن الرئيسين بوتين وأردوغان توصلا خلال لقائهما في موسكو في الـ5 من مارس الماضي إلى تفاهمات بشأن إعلان وقف إطلاق النار في إدلب وإجراءات أخرى لتحقيق الاستقرار في المنطقة.