إنطلاق التعاون العلمي بين إيران والصين لمكافحة كورونا

وعلى هامش مشاركته في مراسم إضاءة برج "آزادي" (الحرية) في طهران بتقنية ثلاثي الأبعاد لإظهار تعاطف الشعب الإيراني مع الدول التي تواجه تفشي فيروس كورنا، قال موسوي إن الصين بدات التعاون العلمي مع العلماء الإيرانيين في مكافحة فيروس كورونا فضلا عن تقديمها مساعدات طبية إلى إيران في هذا المجال.



وأضاف أن منظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الدولية ذات المصداقية إلى جانب 30 دولة في العالم قدمت مساعدات إلى إيران لمكافحة فيروس كورونا حيث تعبر إيران عن تقديرها لهذه الجهات.



وأكد أن مكافحة فيروس كورونا والقضاء عليه بجاجة إلى التعاون والتضامن العالمي، مشيدا باداء إيران في مجال مكافحة كورونا مقارنة بالدول الأخرى.