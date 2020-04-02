روسيا تدعو لاستمرار المشاورات مع إيران حول العراق

وفي اتصال هاتفي مع السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي مساء الأربعاء، وصف بوغدانوف الأوضاع في العراق بأنها معقدة، مؤكدا ضرورة مواصلة المشاورات بين إيران وروسيا حول التطورات الإقليمية.



كما تباحث الجانبان خلال الاتصال حول أوضاع اليمن وكذلك الحظر الأميركي الظالم واللاقانوني ضد بعض دول العالم.



وأشار السفير الإيراني إلى التحركات الأميركية الأخيرة في العراق، معتبرا هذه الإجراءات بأنها تعد انتهاكا لاستقلال وسيادة ووحدة الأراضي العراقية والتي بإمكانها أن تؤدي إلى عدم الاستقرار في العراق والمنطقة كلها.



وأشاد جلالي بمواقف روسيا المعارضة للحظر الأميركي الظالم واللاإنساني ضد الشعب الإيراني، مؤكدا بأن الوقت قد حان ليبادر العالم كله موحدا لاتخاذ إجراء جاد ضد الحظر.