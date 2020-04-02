?>?> روسيا تسجل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو - اسلام تايمز
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الخميس 2 نيسان 2020 ساعة 08:53

روسيا تسجل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو

روسيا تسجل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو
وجاء في بيان لغرفة العمليات، اليوم الخميس: "توفي بموسكو ثلاثة مرضى تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد".

وكشف البيان، أن "المرضى تتراوح أعمارهم بين 63 و72 سنة".

يشار إلى أن جميع المرضى يعانون من أمراض مزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، فضلا عن ذلك من بين المتوفين امرأة عادت منذ مدة قصيرة من دولة تشهد تفشيا في الوباء.

وسجلت السلطات الروسية سبع وفيات و440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية. وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس أن خمسة من الوفيات الجديدة سجلت في العاصمة موسكو وحالة أخرى في مقاطعتها، بالإضافة إلى حالة سجلت في مقاطعة بسكوف، ليرتفع بذلك إجمالي عدد ضحايا كورونا في روسيا إلى 24 شخصا.

وبخصوص الإصابات الجديدة فقد سجلت في 35 من أقاليم روسيا، ومعظمها 267 حالة في موسكو، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في روسيا إلى 2777 شخصا 1880 منهم في العاصمة.
رقم : 854154
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