?>?> ما حقيقة دخول كورونا الى المنطقة الخضراء في بغداد؟ - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الخميس 2 نيسان 2020 ساعة 08:55

ما حقيقة دخول كورونا الى المنطقة الخضراء في بغداد؟

ما حقيقة دخول كورونا الى المنطقة الخضراء في بغداد؟
اعلن الحجامي ذلك من خلال برنامج {قريب جداً} الذي بثته قناة الفرات الفضائية مساء الأربعاء واضاف: انه تم تسجيل 10 حالات اصابة بالمنطقة الخضراء بمرض كورونا واغلبهم من عائلة واحدة.

واضاف الحجامي انه" كل منطقة تظهر فيها إصابات بالوباء تقطع وتعفر وتفحص العوائل القريبة من المصابين يومياً"، معرباً عن" اسفه لوجود بعض المصابين ممن يقدمون معلومات غير صحيحة عن مكان السكن وتاريخ مرضهم".

وذكر الحجامي" لدينا أجهزة حديثة لفحص الحالات المشتبه بها وكشف ان سبب الاعداد المتزايدة بالاصابة يعود "لأننا نفحص جميع من يعاني اعراضا مشابهة"، مردفاً ان" مفتاح حل انحسار المرض بيد المواطن، وحتى اللحظة الوضع مسيطر عليه" مشيرا انه " في حال استمرار المواطنين بعدم الاكتراث لخطورة الوضع فلن ينحسر المرض في العراق، ونتوقع اصابتنا بالمرض في أي لحظة"

" اتخذنا ككوادر صحية جميع التدابير والإجراءات الصحيحة بالتعاون مع الجهات الحكومية وخلية الازمة والاعلام والأجهزة الأمنية؛ لكن من خلال جولات التقييم وجدت هناك تراخي كبير بشأن الالتزام بالحظر ومنها منطقة أبو دشير وكأنها في عالم اخر ومناطق أخرى ايضاً".

وأضاف ان" بعض المواطنين يكذبون التقارير الصادرة عن دائرة صحة الكرخ باعداد الاصابة ويعتبرونها مجرد تخويف والبعض الاخر يعتبر كسر الحظر شجاعة!، واليوم اضطررت الى نشر تقريرين مؤكدة واحد من مختبر الصحة المركزي والأخر من مختبرات الكاظمية الحديثة".

وأشار الحجامي الى ان" عدم تسجيل إصابات جديدة في بغداد اليوم لا يعني خلوها من اصابات مؤكدة، حيث لدينا عشرات الحالات المشتبه بها في المستشفيات حالياً"، مبينا ان" كورونا يفتك بالكبار والصغار، وهناك ارقام كثيرة بحالات مشتبه بها في المستشفيات بانتظار نتائج التحليل".

وتابع ان" المناطق التي سجلت أكثر عدد بالإصابات وهي {5 حالات لعائلة واحدة قادمة ايران في حي الصحة و5 في البياع و5 في الحرية و3 في حي الجهاد و2 بالسيدية و2 بالكاظمية و2 في الإسكان، ".

واردف بالقول انه" رغم مواجهة الخطر والتقلبات الجوية من قبل جميع الأجهزة الأمنية الماسكة للارض وهناك إصابات وقعت بين صفوف الأطباء والممرضين الا انه بالإمكان اضاعته بكسر الحظر من قبل المواطنين"، موضحاً ان" المواطنين في المناطق الشعبية لا يقدرون خطورة الموقف وكل هذه التضحيات، ومن المؤلم ان بعض الأطفال يتجولون على بعد امتار من المنازل المصابة، والسيطرات الأمنية تسمح لعجلات {التك تك} بالتنقل".

وحول المواقف المؤلمة التي واجهت الكوادر الطبية قال الحجامي" هناك مواقف كثيرة مؤلمة اثرت فينا ومنها قضية الاب سلمان وولده عبد الهادي المصابان بفيروس كورونا حيث وصل الاب الى مستشفى اليرموك وهو في اخر أنفاسه فيما تم حجر ولده وزوجته"، مشيرا الى انه" بعد وفاة سلمان حاولنا دفن الجثة ولم يسمح لنا دفنه في جميع المقابر بسبب تحريض بعض السياسيين للناس ضدنا ومنعنا من الدفن باي مكان".

واكمل" حالياً الوضع النفسي لعبد الهادي ابن المرحوم سلمان منهار وسيء جداً ما تسبب بتأخير معافته وهو الى الان يخضع للعلاج في حين الكثيرين تعافوا وهناك شابة اخرى اجرت عمليات تجميل في ايران واصيبت بالمرض والتهبت العمليات ً، كذلك احدى المصابات لديها طفلة رضيعة امتنع الجميع عن استقبالها ونخشى تسليمها لامها".
رقم : 854155
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مابين قانون قيصر وكورونا محور المقاومة صامد
مابين قانون قيصر وكورونا محور المقاومة صامد
روحاني يعلن إنخفاض انتشار كورونا بجميع محافظات ايران
روحاني يعلن إنخفاض انتشار كورونا بجميع محافظات ايران
1 نيسان 2020
أمريكا تستبدل الخليج العربي بجزر اليمن!
أمريكا تستبدل الخليج العربي بجزر اليمن!
1 نيسان 2020
فضيحة الغرب في اختطاف مهندس إيراني
فضيحة الغرب في اختطاف مهندس إيراني
1 نيسان 2020
جولة جديدة من ضربات أنصار الله الصاروخية على السعودية
جولة جديدة من ضربات أنصار الله الصاروخية على السعودية
1 نيسان 2020
65 مليون إيراني خضعوا للفحص المبدئي للإصابة بكورونا
65 مليون إيراني خضعوا للفحص المبدئي للإصابة بكورونا
1 نيسان 2020
الحرس الثوري: سنرد ردا مدمرا على أي خطأ يرتكبه الأعداء
الحرس الثوري: سنرد ردا مدمرا على أي خطأ يرتكبه الأعداء
31 آذار 2020
الرئيس الايراني يشيد بتعاون المواطنين لاحتواء
الرئيس الايراني يشيد بتعاون المواطنين لاحتواء 'كورونا'
31 آذار 2020
"ابن سلمان" وكرسي العرش
"ابن سلمان" وكرسي العرش
31 آذار 2020
هل ينجو اقتصاد الإمارات من معركة كورونا؟
هل ينجو اقتصاد الإمارات من معركة كورونا؟
31 آذار 2020
التصعيد العسكري باليمن.. آخر رفسات
التصعيد العسكري باليمن.. آخر رفسات 'التحالف' المذبوح
31 آذار 2020
ايران تزيح الستار عن أجهزة تشخيص فيروس كورونا
ايران تزيح الستار عن أجهزة تشخيص فيروس كورونا
30 آذار 2020
خفايا انتهاكات السعودية في "المهرة" اليمنية
خفايا انتهاكات السعودية في "المهرة" اليمنية
30 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قطر... إعلان أول حالة وفاة بفيروس كورونا
نتائج إيجابية لاختبار أول لقاح إيراني الصنع ضد کورونا
لبنان.. 412 حالة اصابة مثبتة بفيروس كورونا
الاحتلال يعلن ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 3460
هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق الطعام؟