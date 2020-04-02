?>?> حقيقة تخمينات الصحة العالمية لخطر كورونا في سوريا - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الخميس 2 نيسان 2020 ساعة 08:57

حقيقة تخمينات الصحة العالمية لخطر كورونا في سوريا

حقيقة تخمينات الصحة العالمية لخطر كورونا في سوريا
واوضح عبد في حديث إذاعي، أن” الفريق الدولي العامل في سوريا يلتقي بمسؤولي وزارة الصحة بشكل شبه يومي، للاطلاع على الواقع الصحي”.

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية، أن الإجراءات الحكومية المتخذة في سوريا لمنع تفشي فيروس كورونا يجب أن يقابلها التزام الناس بها.

وكشف عبد، عن وجود جهازين للتشخيص في وزارة الصحة السورية وتم إرسال 5 أخرى بشكل استثنائي إلى سوريا، وسيتم تثبيت جهازين من الأجهزة الخمس الموردة فيما تنتظر الثلاثة الباقية استكمال قطعاتها المتبقية.

وختم ممثل المنظمة في سوريا لإذاعة “نينار” مؤكدا على استعداده وجميع كوادر المنظمات الدولية للعمل جاهدين لتأمين كل ما يلزم سوريا وانهم سيمارسون ضغوطات لرفع العقوبات عن سوريا.

وكان رئيس فريق منظمة الصحة العالمية للوقاية من الأخطار المعدية عبد النصير أبو بكر، قد عبر عن قلقه من نقص حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المبلغ عنها في سوريا واليمن، متوقعا انفجاراً في الحالات في هذه البلدان.
رقم : 854156
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مابين قانون قيصر وكورونا محور المقاومة صامد
مابين قانون قيصر وكورونا محور المقاومة صامد
روحاني يعلن إنخفاض انتشار كورونا بجميع محافظات ايران
روحاني يعلن إنخفاض انتشار كورونا بجميع محافظات ايران
1 نيسان 2020
أمريكا تستبدل الخليج العربي بجزر اليمن!
أمريكا تستبدل الخليج العربي بجزر اليمن!
1 نيسان 2020
فضيحة الغرب في اختطاف مهندس إيراني
فضيحة الغرب في اختطاف مهندس إيراني
1 نيسان 2020
جولة جديدة من ضربات أنصار الله الصاروخية على السعودية
جولة جديدة من ضربات أنصار الله الصاروخية على السعودية
1 نيسان 2020
65 مليون إيراني خضعوا للفحص المبدئي للإصابة بكورونا
65 مليون إيراني خضعوا للفحص المبدئي للإصابة بكورونا
1 نيسان 2020
الحرس الثوري: سنرد ردا مدمرا على أي خطأ يرتكبه الأعداء
الحرس الثوري: سنرد ردا مدمرا على أي خطأ يرتكبه الأعداء
31 آذار 2020
الرئيس الايراني يشيد بتعاون المواطنين لاحتواء
الرئيس الايراني يشيد بتعاون المواطنين لاحتواء 'كورونا'
31 آذار 2020
"ابن سلمان" وكرسي العرش
"ابن سلمان" وكرسي العرش
31 آذار 2020
هل ينجو اقتصاد الإمارات من معركة كورونا؟
هل ينجو اقتصاد الإمارات من معركة كورونا؟
31 آذار 2020
التصعيد العسكري باليمن.. آخر رفسات
التصعيد العسكري باليمن.. آخر رفسات 'التحالف' المذبوح
31 آذار 2020
ايران تزيح الستار عن أجهزة تشخيص فيروس كورونا
ايران تزيح الستار عن أجهزة تشخيص فيروس كورونا
30 آذار 2020
خفايا انتهاكات السعودية في "المهرة" اليمنية
خفايا انتهاكات السعودية في "المهرة" اليمنية
30 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قطر... إعلان أول حالة وفاة بفيروس كورونا
نتائج إيجابية لاختبار أول لقاح إيراني الصنع ضد کورونا
لبنان.. 412 حالة اصابة مثبتة بفيروس كورونا
الاحتلال يعلن ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 3460
هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق الطعام؟