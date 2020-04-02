حقيقة تخمينات الصحة العالمية لخطر كورونا في سوريا

واوضح عبد في حديث إذاعي، أن” الفريق الدولي العامل في سوريا يلتقي بمسؤولي وزارة الصحة بشكل شبه يومي، للاطلاع على الواقع الصحي”.



وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية، أن الإجراءات الحكومية المتخذة في سوريا لمنع تفشي فيروس كورونا يجب أن يقابلها التزام الناس بها.



وكشف عبد، عن وجود جهازين للتشخيص في وزارة الصحة السورية وتم إرسال 5 أخرى بشكل استثنائي إلى سوريا، وسيتم تثبيت جهازين من الأجهزة الخمس الموردة فيما تنتظر الثلاثة الباقية استكمال قطعاتها المتبقية.



وختم ممثل المنظمة في سوريا لإذاعة “نينار” مؤكدا على استعداده وجميع كوادر المنظمات الدولية للعمل جاهدين لتأمين كل ما يلزم سوريا وانهم سيمارسون ضغوطات لرفع العقوبات عن سوريا.



وكان رئيس فريق منظمة الصحة العالمية للوقاية من الأخطار المعدية عبد النصير أبو بكر، قد عبر عن قلقه من نقص حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المبلغ عنها في سوريا واليمن، متوقعا انفجاراً في الحالات في هذه البلدان.