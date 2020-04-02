وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز عتبة الـ 5 آلاف

وقالت الجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 إن العدد الإجمالي للمصابين بالوباء الذين توفوا في الولايات المتحدة بلغ حتى اليوم 5116 شخصا.



في حين وصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 213 ألفا و417 إصابة بالفيروس.



وبحسب جامعة "جونز هوبكنز"غالبية الوفيات تم تسجيلها بولاية نيويورك حيث بلغ عدد الوفيات هناك 1374.



وحذر الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء، من أن الولايات المتحدة ستمر بأسبوعين "مؤلمين جدا جدا" على صعيد مكافحة فيروس كورونا المستجد.



ووصف ترامب جائحة كوفيد-19 بأنها "بلاء"، قائلا "أريد أن يكون كل أمريكي مستعدا للأيام الصعبة المقبلة".



كما دعت واشنطن، الأربعاء، رعاياها الموجودين في الخارج، الراغبين بالعودة إلى ديارهم، بأن يفعلوا ذلك الآن، قبل أن يتحوّل فيروس كورونا المستجدّ إلى "تسونامي" تفقد معه القدرة على إجلائهم.



ونظمت وزارة الخارجية الأمريكية حتى اليوم عمليات إجلاء لأكثر من 30 ألف أيريكي من الخارج، لكنها حذرت، الأربعاء، من أن قدرتها على الاستمرار في فعل ذلك قد تضمحل "في غضون أسابيع".