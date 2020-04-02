?>?>?> وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز عتبة الـ 5 آلاف - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الخميس 2 نيسان 2020 ساعة 09:02

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز عتبة الـ 5 آلاف

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز عتبة الـ 5 آلاف
وقالت الجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 إن العدد الإجمالي للمصابين بالوباء الذين توفوا في الولايات المتحدة بلغ حتى اليوم 5116 شخصا.

في حين وصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 213 ألفا و417 إصابة بالفيروس.

وبحسب جامعة "جونز هوبكنز"غالبية الوفيات تم تسجيلها بولاية نيويورك حيث بلغ عدد الوفيات هناك 1374.

وحذر الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء، من أن الولايات المتحدة ستمر بأسبوعين "مؤلمين جدا جدا" على صعيد مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ووصف ترامب جائحة كوفيد-19 بأنها "بلاء"، قائلا "أريد أن يكون كل أمريكي مستعدا للأيام الصعبة المقبلة".

كما دعت واشنطن، الأربعاء، رعاياها الموجودين في الخارج، الراغبين بالعودة إلى ديارهم، بأن يفعلوا ذلك الآن، قبل أن يتحوّل فيروس كورونا المستجدّ إلى "تسونامي" تفقد معه القدرة على إجلائهم.

ونظمت وزارة الخارجية الأمريكية حتى اليوم عمليات إجلاء لأكثر من 30 ألف أيريكي من الخارج، لكنها حذرت، الأربعاء، من أن قدرتها على الاستمرار في فعل ذلك قد تضمحل "في غضون أسابيع".
رقم : 854159
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مابين قانون قيصر وكورونا محور المقاومة صامد
مابين قانون قيصر وكورونا محور المقاومة صامد
روحاني يعلن إنخفاض انتشار كورونا بجميع محافظات ايران
روحاني يعلن إنخفاض انتشار كورونا بجميع محافظات ايران
1 نيسان 2020
أمريكا تستبدل الخليج العربي بجزر اليمن!
أمريكا تستبدل الخليج العربي بجزر اليمن!
1 نيسان 2020
فضيحة الغرب في اختطاف مهندس إيراني
فضيحة الغرب في اختطاف مهندس إيراني
1 نيسان 2020
جولة جديدة من ضربات أنصار الله الصاروخية على السعودية
جولة جديدة من ضربات أنصار الله الصاروخية على السعودية
1 نيسان 2020
65 مليون إيراني خضعوا للفحص المبدئي للإصابة بكورونا
65 مليون إيراني خضعوا للفحص المبدئي للإصابة بكورونا
1 نيسان 2020
الحرس الثوري: سنرد ردا مدمرا على أي خطأ يرتكبه الأعداء
الحرس الثوري: سنرد ردا مدمرا على أي خطأ يرتكبه الأعداء
31 آذار 2020
الرئيس الايراني يشيد بتعاون المواطنين لاحتواء
الرئيس الايراني يشيد بتعاون المواطنين لاحتواء 'كورونا'
31 آذار 2020
"ابن سلمان" وكرسي العرش
"ابن سلمان" وكرسي العرش
31 آذار 2020
هل ينجو اقتصاد الإمارات من معركة كورونا؟
هل ينجو اقتصاد الإمارات من معركة كورونا؟
31 آذار 2020
التصعيد العسكري باليمن.. آخر رفسات
التصعيد العسكري باليمن.. آخر رفسات 'التحالف' المذبوح
31 آذار 2020
ايران تزيح الستار عن أجهزة تشخيص فيروس كورونا
ايران تزيح الستار عن أجهزة تشخيص فيروس كورونا
30 آذار 2020
خفايا انتهاكات السعودية في "المهرة" اليمنية
خفايا انتهاكات السعودية في "المهرة" اليمنية
30 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قطر... إعلان أول حالة وفاة بفيروس كورونا
نتائج إيجابية لاختبار أول لقاح إيراني الصنع ضد کورونا
لبنان.. 412 حالة اصابة مثبتة بفيروس كورونا
الاحتلال يعلن ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 3460
هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق الطعام؟