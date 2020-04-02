?>?> مصر تسجل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا بيوم واحد - اسلام تايمز
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الخميس 2 نيسان 2020 ساعة 09:08

مصر تسجل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا بيوم واحد

مصر تسجل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا بيوم واحد
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 69 حالة جديدة ثبتت تحاليلها إيجابية للفيروس، جميعهم مصريون، من بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا.

وأضاف أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة، هم أردني الجنسية و5 مصريين، بحسب بيان وزارة الصحة.

أما حالات الوفاة فتعود إلى امرأة ماليزية و21 مصريا، وقد تعافوا بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 779 حالة، من بينهم 179 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 52 حالة وفاة.

من جانبها، استعرضت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، تحليل بيانات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في مصر، موضحة أن أكثر فئة عمرية تعرضت للإصابة هي بين 50 إلى 59 عاما، بنسبة 22 بالمئة من إجمالي المصابين.

وأضافت أن 94 بالمئة من المتوفين كانوا في الفئة العمرية الأكبر من 50 عاما، و 100 بالمئة من المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة أو أورام.

وأشارت إلى أن نسبة الذكور بلغت 61 بالمئة من إجمالي المصابين، فيما بلغت نسبة الإناث 39 بالمئة. كما بلغت نسبة إصابة الأطفال الأقل من عشر سنوات 2 بالمئة من إجمالي عدد الإصابات.

وأوضحت أن متوسط فترة الإقامة في المستشفيات من توقيت الدخول حتى الشفاء التام، بلغ 8 أيام، مؤكدة استمرار استقرار الوضع الوبائي في مصر مقارنة بالوضع الوبائي العالمي.

كما ناشدت الوزيرة القادمين من خارج مصر وجميع المخالطين للحالات الإيجابية وأسرهم، اتباع الإجراءات التي اتخذتها الدولة وتعليمات وزارة الصحة والسكان الخاصة بالعزل لمدة 14 يوما، مما يساهم في تقليل عدد الإصابات والوفيات اليومية.
رقم : 854163
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