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الخميس 2 نيسان 2020 ساعة 12:25

مسؤول إيراني : نخطط لسيناريوهات محتملة لاحتواء كورونا

مسؤول إيراني : نخطط لسيناريوهات محتملة لاحتواء كورونا
وقال زالي في تصريح أمس الأربعاء: إننا نخطط في الوقت الحاضر لسيناريوهات محتملة حول فيروس كورونا لأن تقييم الأوضاع بعد عودة المواطنين من سفريات عيد النوروز بحاجة إلى تكهنات ودراسات تقنية.

وأضاف زالي: بما أننا الآن في فترة تحقيق مشروع العزل الاجتماعي وعطلة النوروز فربما نشهد انخفاضا نسبيا في تفشي كورونا ولكن لا ينبغي أن يخدعنا هذا الانخفاض، ومن المحتمل أن يرتفع مجددا في الموجات اللاحقة.

وأشاد بموقف المواطنين في عدم الخروج من المنازل يوم أمس الأربعاء الذي صادف يوم الطبيعة، حيث شهدت المدينة الحد الأدنى من حضور المواطنين، امتثالا لتوصيات المسؤولين الصحية في تنفيذ مشروع العزل الاجتماعي، معربا عن أمله بالقضاء على هذا الفيروس سريعا في ظل جهود الكوادر الطبية وتعاون المواطنين.

يذكر أن يوم الطبيعة "سيزده بدر" الذي صادف أمس الاربعاء وهو اليوم الـ13 من عيد النوروز يخرج الناس إلى الطبيعة وفق تقليد موروث، إلا أنه نظرا للظروف الطارئة هذا العام بسبب مرض كورونا فقد تم توجيه توصيات أكيدة واتخذت بعض الإجراءات من أجل بقاء المواطنين في المنازل.
رقم : 854192
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