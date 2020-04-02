‘‘صادقون‘‘ تدعو للاستعداد لمواجهة الاحتلال الأمريكي

وقال كريم ان “اميركا تعمل على محاربة العالم عبر الاسلحة البيولوجية وخاصة الفيروسات التي ابتكرتها في مختبراتها”.



واضاف ان “المرجعية الدينية تمثل صصمام امان وتمكنت من دحض المشاريع الاميركية بتوجيهاتها، حيث ان فتوى المرجعية ضربت المخططات الاميركية ومكنت الشعب العراقي من تحقيق النصر على الارهاب”.



وبين كريم ان “واشنطن تسعى لاستهداف المرجعية والحشد الشعبي والرموز العراقية الوطنية”.



وقال النائب العراقي: “يجب ان نستعد للعدو الاميركي من اجل افشال مخططاته، خاصة انها تحاول تحريك اذرعها بالعراق وخاصة في العملية السياسية خدمة لمصالحها”.