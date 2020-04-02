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الخميس 2 نيسان 2020 ساعة 14:00
كورونا يصيب 97 جنديا وضابطا صهيونيا
هذا وارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في كيان الاحتلال الى 26 و عدد المصابين بالفيروس إلى 6,092 مصابا، وصفت إصابة 94 منهم بالخطيرة من بينهم 76 مريض يخضع للتنفس الصناعي.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
854222
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