كورونا يصيب 97 جنديا وضابطا صهيونيا

هذا وارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في كيان الاحتلال الى 26 و عدد المصابين بالفيروس إلى 6,092 مصابا، وصفت إصابة 94 منهم بالخطيرة من بينهم 76 مريض يخضع للتنفس الصناعي.