10 إصابات جديدة بفايروس كورونا في مدينة النجف الأشرف

وقالت دائرة صحة النجف في بيان لها انها سجلت ( 10 ) إصابات جديدة بفايروس كورونا لهذا اليوم الخميس وذلك بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف بإجراء الفحوصات لـ ( 98) حالة مشتبها بها وقد توزعت هذه الحالات على النحو الآتي:



- حالتان مشتبه بهما / الاولى : الكوفة – البراكية ، مجمع الحبوبي، والثانية : العباسية – حي الرسالة.



- حالتان مشتبه بهما / الكوفة - الجديدة.



- حالتان مشتبه بهما من عائلة واحدة.



- حالة واحدة مشتبه بها / المشخاب – راك الحصوة.



- حالة واحدة كادر طبي / مدينة الصدر الطبية.



- حالة واحدة مشتبه به.



- حالة واحدة مسافر قادم من تركيا.



وبهذا يكون الموقف الوبائي في محافظة النجف الاشرف على النحو التالي :



132 اصابة بينها 31 حالة شفاء و 4 حالات وفاة ومغادرة حالتين الى بلادهما.



واكدت دائرة صحة النجف اتخاذها كافة الاجراءات العلاجية للمصابين والاجراءات الوقائية بحق الملامسين لهم ، ودعت جميع المواطنين الالتزام بتوصيات خلية الازمة وفي مقدمتها الالتزام بحظر التجوال.