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الخميس 2 نيسان 2020 ساعة 14:10

10 إصابات جديدة بفايروس كورونا في مدينة النجف الأشرف

10 إصابات جديدة بفايروس كورونا في مدينة النجف الأشرف
وقالت دائرة صحة النجف في بيان لها انها سجلت ( 10 ) إصابات جديدة بفايروس كورونا لهذا اليوم الخميس وذلك بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف بإجراء الفحوصات لـ ( 98) حالة مشتبها بها وقد توزعت هذه الحالات على النحو الآتي:

- حالتان مشتبه بهما / الاولى : الكوفة – البراكية ، مجمع الحبوبي، والثانية : العباسية – حي الرسالة.

- حالتان مشتبه بهما / الكوفة - الجديدة.

- حالتان مشتبه بهما من عائلة واحدة.

- حالة واحدة مشتبه بها / المشخاب – راك الحصوة.

- حالة واحدة كادر طبي / مدينة الصدر الطبية.

- حالة واحدة مشتبه به.

- حالة واحدة مسافر قادم من تركيا.

وبهذا يكون الموقف الوبائي في محافظة النجف الاشرف على النحو التالي :

132 اصابة بينها 31 حالة شفاء و 4 حالات وفاة ومغادرة حالتين الى بلادهما.

واكدت دائرة صحة النجف اتخاذها كافة الاجراءات العلاجية للمصابين والاجراءات الوقائية بحق الملامسين لهم ، ودعت جميع المواطنين الالتزام بتوصيات خلية الازمة وفي مقدمتها الالتزام بحظر التجوال.
رقم : 854227
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