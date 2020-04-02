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الخميس 2 نيسان 2020 ساعة 14:46

الحرس الثوري سيزيح الستار عن انجازات جديدة لمواجهة كورونا

الحرس الثوري سيزيح الستار عن انجازات جديدة لمواجهة كورونا
وفي تصريح ادلى به العميد شريف، استعرض فيه آخر الاجراءات والخدمات التي قدمها الحرس الثوري وقوات التعبئة لمساعدة الهيئة الوطنية لادارة ومكافحة كورونا ووزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي ، وقال: في الأيام الماضية، بالإضافة إلى استمرار الإجراءات السابقة تحت قيادة القائد العام للحرس الثوري ومقر الدفاع البيولوجي للحرس والتعبئة، شاهدنا بناء قدرات جديدة لمواجهة كورونا بشكل أكثر جدية ، وفي هذا السياق تم اضافة اسرة طبية واقسام العناية الفائقة ICU في مستشفيات الحرس الثوري في انحاء البلاد، لاسيما في مستشفى بقية الله الاعظم (عج) ، وكذلك الانتهاء من انشاء دار النقاهة في هذا المستشفى بسعة 1000 سرير.

ونوه المتحدث بأسم الحرس الثوري الى استمرار تمرين الدفاع البيولوجي وعملية تعقيم الاماكن في جميع انحاء ايران من قبل وحدات الحرب الحديثة التابعة للقوة البرية للحرس الثوري وقوات التعبئة.

واشار العميد شريف الى استمرار الحرس الثوري بتوزيع مواد التعقيم والكمامات والقفازات على المواطنين بشكل جاد، لافتا الى الورش التابعة للتعبئة وكذلك الورش الشعبية بلغ انتاجها من الكمامات اكثر من 3 ملايين كمام يوميا.

واشار العميد شريف الى استمرار الجهود الدؤوبة من قبل جامعة بقية الله الاعظم (عج) والمؤسسات البحثية التابعة للحرس الثوري والتعبئة لتحقيق إنجازات جديدة وتطوير القدرات لتشخيص ومتابعة ورعاية وعلاج وباء كورونا، مضيفا: بفضل الله سنكشف في الأيام القليلة المقبلة ، عن الإنجازات الصحية والعلاجية الجديدة للحرس الثوري الإسلامي في المساعدة المؤثرة لدعم عملية مكافحة كورونا.

واشار العميد شريف الى القوة البرية للحرس الثوري هيئت 9 مستشفيات ميدانية ومتنقلة حيث تم تدشين اربعة منها في مدن بابل وجرجان وكاشان وقم اضافة الى مستشفى الشهيد صدوقي في طهران.

ولفت الى سعة المستشفيات الثابتة للحرس الثوري تبلغ نحو 1700 سرير تم تخصيص ثلثيها لمرضى كورونا ، وتم لحد الآن معالجة 471 مريضا تماثل للشفاء منهم 229 شخصا.
ووصف المتحدث باسم الحرس الثوري مستشفى الشهيد صدوقي بطهران بانه اكبر مستشفى ميداني في منطقة غرب آسيا يحتوي على 500 سرير اضافة الى 30 سريرا في قسم العناية الفائقة.

واعتبر العميد شريف الجهود التي يبذلها الكادر الطبي في مستشفيات الحرس اثلوري لمواجهة كورونا مبينة على على دراسات علمية وابحاث طبية وتتطابق مع معايير وزارة الصحة والعلتج والتعليم الطبي، واشار الى الانشطة الثانوية في هذا المجال، وقال: تم في الايام الاخيرة إطلاق خط إنتاج كمام N 95 باعتباره افضل كمام يستخدم في العالم، وذلك من خلال جهود المتخصصين في مستشفى بقية الله الاعظم (عج) ولديه قدرة إنتاج من 3 الى 4 آلاف كمام يوميا.
رقم : 854238
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