عون: عودة اللبنانيين من الخارج تتطلب تنظيما دقيقا

بيروت (اسلام تايمز) - شدد ال​رئيس اللبناني​ ​ميشال عون​ شدد في مستهل ​جلسة الحكومة​ على ضرورة الاسراع في انجاز الخطة الاقتصادية المالية على الرغم من الوضع الصحي المستجد.