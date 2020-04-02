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الخميس 2 نيسان 2020 ساعة 14:50
عون: عودة اللبنانيين من الخارج تتطلب تنظيما دقيقا
ورأى أن " عودة اللبنانيين من الخارج تتطلب تنظيما دقيقا لأن التزايد المضطرد للأعداد يفرض اجراءات استثنائية تؤمن سلامة العائدين كما سلامة محيطهم".
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
854239
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