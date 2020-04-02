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الخميس 2 نيسان 2020 ساعة 14:54

حسان دياب يسحب بند التعيينات من جلسة الحكومة

حسان دياب يسحب بند التعيينات من جلسة الحكومة
ولفتت المعلومات الى أن "دياب شدد على ان حكومة التكنوقراط لا يمكنها ان تقبل بتعيينات لا تعتمد معايير الكفاءة"، معلنا "سحب بند التعيينات من الجلسة".
رقم : 854241
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