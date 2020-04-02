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الخميس 2 نيسان 2020 ساعة 14:58

ايران.. تسجيل 2875 اصابة جديدة بفيروس كورونا

ايران.. تسجيل 2875 اصابة جديدة بفيروس كورونا
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في تصريح اليوم الخميس: منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية اليوم الخميس تم تسجيل 2875 اصابة جديدة بفيروس كوفيد -19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع عدد الاصابات الى 50468 اصابة.

واضاف جهانبور : لحسن الحظ فقد تماثل للشفاء 16711 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لحد الآن.

واشار جهانبور الى وقوع 124 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 لترتفع الوفيات الى 3160 حالة وفاة.

واوضح ان 3956 شخصا من المرضى المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة.
واشار الى ان عدد المشاركين في خطة التشخيص المبدئي لفيروس كورونا بلغ 69 مليون شخص.
رقم : 854244
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